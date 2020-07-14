Страны не-ОПЕК в 2020г снизят поставки на 3,2 млн б/с - до 61,8 млн б/с, в 2021г будет рост на 0,9 млн б/с - ОПЕК

Страны, не входящие в ОПЕК, в 2020 году снизят добычу жидких углеводородов на 3,26 млн б/с - до 61,76 млн б/с - оценка понижена на 40 тыс. б/с по сравнению с предыдущим отчетом ОПЕК.
В 2021 году поставки жидких углеводородов со стороны стран не-ОПЕК увеличатся на 0,92 млн б/с - до 62,68 млн б/с, прогнозирует картель.
В 2020 году добыча в США снизится на 1,37 млн б/с - до 17,03 млн б/с, при этом прогноз добычи повышен на 68 тыс. б/с из-за более высоких ожиданий во втором полугодии, а в 2021 году производство увеличится до 17,27 млн б/с.
Как говорится в отчете, улучшение ожиданий по спросу в 2020 году и прогнозы роста потребления в 2021 году приведут к постепенному восстановлению производства в странах не-ОПЕК.
Падение цены на нефть и пандемия COVID-19 приостановили инвестиции. Некоторые компании пошли дальше и решили приостановить добычу на зрелых месторождениях, чтобы снизить затраты.
В 2020 году добыча упадет в основном в США, России, Канаде и Казахстане, и вырастет в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.
В 2021 году ОПЕК ожидает повышения поставок со стороны США, Бразилии, Норвегии, Канады, Австралии, Эквадора и Катара, при этом рост будет обеспечен восстановлением потерянной в 2020 году добычи, а не новыми проектами. Естественное падение производства в Египте, Мексике, Таиланде, Колумбии и Казахстане, компенсирует часть роста.
Тем не менее, неопределенность относительно финансовых и логистических аспектов по добыче в США и вероятность второй волны COVID-19 остаются высокими, указывает ОПЕК.
Предварительные данные по поставкам жидких углеводородов стран не-ОПЕК, объединенные со статистикой по поставкам газового конденсата из ОПЕК, в июне показывают снижение на 1,06 млн б/с к маю - до 64,02 млн б/с. Поставки нефти из стран ОПЕК снизились в июне до 22,27 млн б/с. В результате, предварительно, мировые поставки нефтяного сырья в июне упали на 2,95 млн б/с к маю - до 86,29 млн б/с, что на 12,76 млн б/с меньше, чем годом ранее.
Добыча жидких углеводородов ОПЕК в 2020 году, как ожидается, снизится на 100 тыс. б/с - до 5,16 млн б/с (на 67 тыс. б/с меньше предыдущей оценки), в 2021 году показатель вырастет на 80 тыс. б/с - до 5,24 млн б/с
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