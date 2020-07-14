Лондон решил отказать Huawei в праве до 2027 года работать над созданием британских сетей 5G

Премьер Британии Борис Джонсон и министры его кабинета во вторник приняли решение запретить китайской компании Huawei до 2027 года участвовать в развертывании британских сетей 5G, сообщает телеканал Sky news.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности Великобритании.
Sky news отмечает, что на такой вердикт повлияло санкции США против Huawei в мае, когда Вашингтон попытался лишить доступ компании к компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании. В свою очередь, отмечает телеканал, Джонсон согласился с этой оценкой.
"Нам нелегко далось это решение, и я должен быть честен о последствиях этого решения для каждого района нашей страны - с развертыванием 5G будут задержки", - заявил британским депутатам министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден.
Он утончил, что запуск 5G будет отложен на два - три года, и обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов.
В январе Лондон предоставил Huawei ограниченную роль в своих будущих сетях 5G, но с учетом санкций Вашингтона против этой китайской компании британские чиновники полагали, что она больше не может быть надежным поставщиком. Кроме этого, Джонсон столкнулся с сильным давлением со стороны Соединенных Штатов и некоторых британских законодателей, требующих запретить использование оборудования Huawei по соображениям безопасности.
Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин ранее в июле предупредил, что отказ от сотрудничества с Huawei пошлет "очень плохой сигнал" китайскому бизнесу.
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