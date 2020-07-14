Авиакомпания FlyDubai начала полеты из Дубая в Баку

Авиакомпания FlyDubai (ОАЭ) с 14 июля начала выполнение прямых рейсов по маршруту Дубай-Баку-Дубай, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.flydubai.com.
При этом, в связи с изменениями в правилах въезда в ОАЭ, на рейс из Баку в Дубай будут допускаться только пассажиры, которым не требуется предварительное получение визы для въезда в страну; имеющим туристическую визу/ вид на жительство в ОАЭ.
Данные пассажиры должны подать заявление на получение разрешения на въезд по следующей ссылке:
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx
Резиденты другиx эмиратoв должны получить разрешение по ссылке:
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
Разрешение на въезд необходимо получить до начала регистрации на рейс.
Авиабилеты на рейсы из Дубая в Баку могут приобрести только граждане Азербайджана.
Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19).
Н.Аббасова
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