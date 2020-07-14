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Транспорт и связь 14.07.2020 16:30

Авиакомпания FlyDubai начала полеты из Дубая в Баку

Авиакомпания FlyDubai (ОАЭ) с 14 июля начала выполнение прямых рейсов по маршруту Дубай-Баку-Дубай, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.flydubai.com.

При этом, в связи с изменениями в правилах въезда в ОАЭ, на рейс из Баку в Дубай будут допускаться только пассажиры, которым не требуется предварительное получение визы для въезда в страну; имеющим туристическую визу/ вид на жительство в ОАЭ.

Данные пассажиры должны подать заявление на получение разрешения на въезд по следующей ссылке:

https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx

Резиденты другиx эмиратoв должны получить разрешение по ссылке:

https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login

Разрешение на въезд необходимо получить до начала регистрации на рейс.

Авиабилеты на рейсы из Дубая в Баку могут приобрести только граждане Азербайджана.

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОАЭ, FLYDUBAI, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]