Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма

Лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II выпустила джин на основе ингредиентов, собранных в садах Букингемского дворца, на фоне падения доходов от посещения достопримечательности туристами.
Напиток, который содержит цитрусовые и травяные ноты, сделан из 12 растительных компонентов, среди которых лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы, говорится в сообщении благотворительной организации Royal Collection Trust, которая заботится о сохранности сокровищ британской монархии.
Небольшая партия уже поступила в продажу в ее магазины в понедельник по цене 40 фунтов ($50) за бутылку объемом 0,7 л. Крепость джина составляет 42%.
Все доходы от реализации джина будут отправлены в The Royal Collection Trust и пойдут на финансирование и поддержание обширной коллекции произведений искусства королевы, одной из последних великих европейских королевских коллекций, которая осталась нетронутой.
Как пишет газета The Sun, доходы от посещения Букингемского дворца и других королевских резиденций туристами упали в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего британская королева и ее семья могут потерять до 18 млн фунтов ($22 млн) от своего годового дохода. Порядка 250 сотрудникам было предложено уволиться по собственному желанию.
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