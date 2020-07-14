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Туризм 14.07.2020 16:34

Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма

Лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II выпустила джин на основе ингредиентов, собранных в садах Букингемского дворца, на фоне падения доходов от посещения достопримечательности туристами.

Напиток, который содержит цитрусовые и травяные ноты, сделан из 12 растительных компонентов, среди которых лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы, говорится в сообщении благотворительной организации Royal Collection Trust, которая заботится о сохранности сокровищ британской монархии.

Небольшая партия уже поступила в продажу в ее магазины в понедельник по цене 40 фунтов ($50) за бутылку объемом 0,7 л. Крепость джина составляет 42%.

Все доходы от реализации джина будут отправлены в The Royal Collection Trust и пойдут на финансирование и поддержание обширной коллекции произведений искусства королевы, одной из последних великих европейских королевских коллекций, которая осталась нетронутой.

Как пишет газета The Sun, доходы от посещения Букингемского дворца и других королевских резиденций туристами упали в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего британская королева и ее семья могут потерять до 18 млн фунтов ($22 млн) от своего годового дохода. Порядка 250 сотрудникам было предложено уволиться по собственному желанию.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ДЖИН, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]