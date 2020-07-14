Баку ждет от Москвы большей активности для урегулирования в Карабахе - помощник президента Азербайджана

Баку ожидает от России и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ удвоение усилий для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Россия - сосед Азербайджана. Россия и Азербайджан - стратегические партнеры. Россия также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Когда этот инцидент произошел (на границе с Арменией - ИФ), мы проинформировали страны-сопредседателей Минской группы по дипломатическим и другим каналам", - сказал Гаджиев в интервью "Эхо Москва".

По его словам, Азербайджан ожидает, что сопредседатели удвоят свои усилия, нацеленные на разрешение нагорно-карабахского конфликта. "Действия должны быть предприняты как можно скорее. Учитывая хрупкость ситуации, а также элемент дальнейшей дестабилизации, мы ждем, что Минская группа удвоит усилия по поиску урегулирования конфликта и, кроме того, поиску решения ключевого вопроса в этом урегулировании - началу вывода сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Ключ находится там. Фундаментальная основа конфликта - это оккупация, от которой страдает Азербайджан более двадцати лет", - отметил он.

Гаджиев добавил, что Азербайджан ожидает от всех стран, как и от России, удвоения усилий по урегулированию конфликта и возвращению Армении к конструктивным переговорам, где Армения будет ответственным участником процесса. "Мы также ждем, чтобы сопредседатели оказали давление на Армению с целью прекращения провокаций. Мы также ждем осуждения таких действий Армении со стороны всего международного сообщества. В том числе - осуждения оккупации азербайджанских территорий", - добавил он.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

Замминистра добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются.

А.Азизов