ВС Армении обстреливают населенные пункты в приграничном Газахском районе Азербайджана

Вооруженные силы Армении во вторник подвергли обстрелу село Ханлыглар приграничного Газахского района Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Администрации района.
«14 июля около 14:28 подразделения ВС Армении открыли огонь из артиллерии в направлении села Ханлыглар Газахского района. Потерь среди жителей нет”, - подчеркнули в администрации.
Газахский район находится рядом с Товузский районом Азербайджана, по которому с 12 июля ВС Армении ведут артиллерийский обстрел.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.
По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.
Замминистра добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются.
Х.Насирзаде
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