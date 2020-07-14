В МККК обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность в связи с гуманитарной составляющей эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Подобная ситуация создает риски для жителей приграничных населенных пунктов. МККК выражает свою озабоченность, напоминая о необходимости различения гражданских лиц и непосредственно участвующих в военных действиях", - заявил представитель МККК в регионе Мартин Шульц, слова которого цитирует пресс-служба миссии Красного креста в Ереване во вторник.
"Призываем стороны уважать нормы международного гуманитарного права, при ведении боевых действий обеспечить все средства предупреждения с целью сохранения жизней гражданских лиц, обеспечить безопасность гражданских объектов, школ, жилых домов, медучреждений", - подчеркивает Шульц.
Он также отметил, что МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника и содействовать пострадавшим от эскалации ситуации.
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