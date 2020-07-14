Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

13.07   $/bbl WTI 40.10 -0.45 Brent 42.72 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 14.07.2020 16:48

В МККК обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность в связи с гуманитарной составляющей эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Подобная ситуация создает риски для жителей приграничных населенных пунктов. МККК выражает свою озабоченность, напоминая о необходимости различения гражданских лиц и непосредственно участвующих в военных действиях", - заявил представитель МККК в регионе Мартин Шульц, слова которого цитирует пресс-служба миссии Красного креста в Ереване во вторник.

"Призываем стороны уважать нормы международного гуманитарного права, при ведении боевых действий обеспечить все средства предупреждения с целью сохранения жизней гражданских лиц, обеспечить безопасность гражданских объектов, школ, жилых домов, медучреждений", - подчеркивает Шульц.

Он также отметил, что МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника и содействовать пострадавшим от эскалации ситуации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МККК, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


Похожие новости


Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности, готова посредничать - Песков США осуждают насилие на азербайджано-армянской границе Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении свыше 20 армянских военных в результате карательных мер МГ ОБСЕ призывает Ереван и Баку использовать прямые каналы связи для деэскалации напряженности на границе Конфликт Азербайджана и Армении подтверждает необходимость мониторинга ОБСЕ - ЕС Казахстан обеспокоен обострением на азербайджано-армянской границе, призывает стороны к сдержанности

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]