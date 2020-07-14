Азербайджан в I полугодии обеспечил около 18% импорта в Грузию бензина и дизтоплива

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта, в январе-июне 2020 года завезла в страну 497,9 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, что на 0,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.
Во втором квартале текущего года импорт бензина и дизтоплива составил 253,5 тыс. тонн, что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 3,1% меньше, чем во втором квартале 2019 года.
За шесть месяцев 2020 года в страну импортировано 244,1 тыс. тонн бензина (снижение на 6%) и 253,8 тыс. тонн дизельного топлива (рост на 8,2%).
По информации союза, третий год подряд наибольший объем горючего ввезен из России, откуда в январе-июне этого года было поставлено 176 тыс. тонн бензина и дизтоплива (35,3% общего объема). На втором месте Румыния - 90,2 тыс. тонн (18,1%), на третьем Азербайджан - 88,8 тыс. тонн (17,8%). Далее следуют Туркмения - 50,3 тыс. тонн (10,1%), Болгария - 36,6 тыс. тонн (7,4%), Греция - 21,4 тыс. тонн (4,3%), Казахстан - 20,3 тыс. тонн (4,1%), Турция - 9,1 тыс. тонн (1,8%) и другие страны.
В ведомстве считают, что рост импорта горючего, который был отмечен в первом полугодии, несмотря на пандемию COVID-19 и связанные с ней ограничения, во многом был обусловлен тем, что карантин в Грузии длился сравнительно недолго и ряд отраслей экономики возобновил работу относительно рано.
По данным Национальной службы статистики, в январе-июне 2020 года горючее в Грузии (бензин и дизтопливо) подешевело на 24,2%, за год (с июня 2019 года) - на 22,3%.
В 2019 году Грузия завезла 1 млн 96 тыс. тонн бензина и дизельного топлива - на 0,3% меньше, чем годом ранее. В том числе поставки из России выросли на 12,9% - до 329,9 тыс. тонн (30,1% всего импорта).
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