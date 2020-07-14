Когда откроют Турцию для российских туристов неизвестно, ориентироваться на продажи авиабилетов нельзя - АТОР

Открытие "Турецкими авиалиниями" (Turkish Airlines) продаж билетов в российские аэропорты на август не означает, что авиасообщение откроется, для Турции дата возобновления рейсов не определена, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Авиакомпания Turkish Airlines в понедельник объявила о планах начать полеты в российские аэропорты в первых числах августа.

"Turkish Airlines еще в июне объявила, что возобновит рейсы из России в Турцию в июле. Была активная продажа билетов, сейчас все июльские рейсы перенесены на август. И поскольку нет информации ни о каких межгосударственных соглашениях об открытии авиасообщения и Турция не вошла в список стран, которые соответствуют утвержденным Роспотребнадзором требованиям безопасности, сложно утверждать, что августовские даты вылета турецкого перевозчика актуальны и рейсы состоятся", - сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что авиакомпании имеют право объявлять продажи билетов. "В этом нет ничего незаконного, туристы получат свой перелет на основании билета после того, как откроется сообщение. Напомню, что дата открытия Турции на данный момент не ясна", - сказала эксперт.

Ломидзе также добавила, что в принципе неправильно ориентироваться на продажи российских и иностранных перевозчиков в этом вопросе.

"Они неоднократно в течение этого лета объявляли продажи билетов, начинали продавать, потом переносили даты вылета на месяц позже, на полтора. "Аэрофлот" перенес часть рейсов на 16 сентября. Это не индикатор для понимания, откроется страна или нет. Индикатор - межгосударственные соглашения и окончательные решения органов власти", - подчеркнула она.