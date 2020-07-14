Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

13.07   $/bbl WTI 40.10 -0.45 Brent 42.72 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.07.2020 20:27

Хорватия открыла границы для россиян

Хорватия открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России, туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание, сообщает Schengen Visa Info.

"На основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения власти страны приняли решение открыть границы для расширенного списка граждан из стран, не входящих в Евросоюз, включая туристов", - пишет портал.

Как отмечает издание, жители третьих стран, куда входит, в том числе и Россия, при посещении Хорватии с целью туризма обязаны предъявить на границе ваучер на оплаченное проживание, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за двое суток до прибытия. В случае отсутствия справки назначается обязательный 14-дневный карантин. При этом иностранцы могут выходить на улицу в маске для похода в продуктовые магазины или за лекарствами с соблюдением социального дистанцирования (1,5 метра).

"Карантин может быть сокращен, если гражданин примет решение за свой счет пройти обследование на коронавирус в Хорватии и получит результаты в течение недели", - пишет портал.

Посетить Хорватию могут россияне с действующей визой, поскольку в настоящее время оформление новых документов приостановлено.

В свою очередь, согласно распоряжению правительства, все граждане стран, входящих в Шенгенское соглашение и ЕС, освобождаются от обязательного предъявления результатов ПЦР-тестов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ХОРВАТИЯ, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]