В Израиле выявили почти 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав Израиля заявил во вторник, что в стране за сутки подтвердили 1681 новый случай заражения коронавирусом, что стало новым рекордом, сообщает Associated Press.
Всего за время пандемии в стране выявили свыше 41,2 тыс. заразившихся. Кроме того, 368 из них скончались. При этом большинство умерших от COVID-19 проживали в Иерусалиме и Бней-Браке, где большинство населения - ультраордоксальные евреи, и в Бат-Яме, небольшом прибрежном городе поблизости от Тель-Авива.
Болеют в настоящее время более 21 тыс. человек, из них 177 человек в тяжелом состоянии, и среди них 55 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 123 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Более 500 человек лечатся в больнице, остальные - в домашних условиях.
В Израиле складывается непростая обстановка с коронавирусом. Весной, когда в мире произошел пик заражений коронавирусом, в этой стране ситуация была не столь критична, как во многих других. Руководство Израиля быстро ввело карантин примерно на месяц, и поэтому Израилю удалось избежать высоких цифр по сравнению с другими странами. Ограничения начали отменять с конца мая, но последние недели число зараженных начало вновь быстро расти, поэтому власти приняли решение о повторном вводе ограничений.
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