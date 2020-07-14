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Дальнее зарубежье 14.07.2020 22:12

В Израиле выявили почти 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав Израиля заявил во вторник, что в стране за сутки подтвердили 1681 новый случай заражения коронавирусом, что стало новым рекордом, сообщает Associated Press.

Всего за время пандемии в стране выявили свыше 41,2 тыс. заразившихся. Кроме того, 368 из них скончались. При этом большинство умерших от COVID-19 проживали в Иерусалиме и Бней-Браке, где большинство населения - ультраордоксальные евреи, и в Бат-Яме, небольшом прибрежном городе поблизости от Тель-Авива.

Болеют в настоящее время более 21 тыс. человек, из них 177 человек в тяжелом состоянии, и среди них 55 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 123 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Более 500 человек лечатся в больнице, остальные - в домашних условиях.

В Израиле складывается непростая обстановка с коронавирусом. Весной, когда в мире произошел пик заражений коронавирусом, в этой стране ситуация была не столь критична, как во многих других. Руководство Израиля быстро ввело карантин примерно на месяц, и поэтому Израилю удалось избежать высоких цифр по сравнению с другими странами. Ограничения начали отменять с конца мая, но последние недели число зараженных начало вновь быстро расти, поэтому власти приняли решение о повторном вводе ограничений.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]