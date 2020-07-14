Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мухаммед Джавад Зариф в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

"Мамедъяров проинформировал Зарифа о военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на азербайджано-армянской границе, предотвращении нападений, сохраняющейся напряженности в регионе и нынешней ситуации. Министр также обратил внимание на тот факт, что армянская агрессия является основным источником опасности в регионе, и подчеркнул необходимость вывода армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В свою очередь, Зариф в очередной раз подтвердил позицию Ирана по поддержке территориальной целостности Азербайджана.

"Он отметил, что защита территориальной целостности Азербайджана является региональной стратегией Ирана. По его словам, Иран всегда готов поддержать урегулирование конфликта", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

Замминистра добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются.

А. Мамедов