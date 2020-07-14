Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

13.07   $/bbl WTI 40.10 -0.45 Brent 42.72 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 14.07.2020 19:31

Азербайджан пока не собирается вступать в ЕАЭС – посол в РФ

Азербайджан пока не собирается вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Мы в первую очередь уделяем внимание развитию двусторонних отношений. Мы и так находимся в СНГ с Арменией - страной, которая оккупировала 20% наших территорий. Так сложилось исторически. Входить еще в какие-то союзы, имея такого партнера - я думаю, есть объективные причины, которые мешают это сделать. И, прежде всего, это оккупация азербайджанских территорий», - заявил посол.

Вместе с тем Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан не отказывается от сотрудничества в этом направлении.

«Мы над этой темой очень много работали. Я встречался с ответственными сотрудниками Евразийского союза. На эту тему идут экономические разговоры. Как посол я ратую за то, что Азербайджан приближался к интеграционным процессам по линии Евразийского союза и ОДКБ», - заключил он.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОСОЛ, ЕАЭС, ВСТУПЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]