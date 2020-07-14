Азербайджан пока не собирается вступать в ЕАЭС – посол в РФ

Азербайджан пока не собирается вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Мы в первую очередь уделяем внимание развитию двусторонних отношений. Мы и так находимся в СНГ с Арменией - страной, которая оккупировала 20% наших территорий. Так сложилось исторически. Входить еще в какие-то союзы, имея такого партнера - я думаю, есть объективные причины, которые мешают это сделать. И, прежде всего, это оккупация азербайджанских территорий», - заявил посол.

Вместе с тем Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан не отказывается от сотрудничества в этом направлении.

«Мы над этой темой очень много работали. Я встречался с ответственными сотрудниками Евразийского союза. На эту тему идут экономические разговоры. Как посол я ратую за то, что Азербайджан приближался к интеграционным процессам по линии Евразийского союза и ОДКБ», - заключил он.

А. Мамедов