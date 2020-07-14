НАТО призвал МГ ОБСЕ предотвратить дальнейшую эскалацию на армяно-азербайджанской границе

НАТО призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на границе между Азербайджаном и Арменией.

"НАТО с беспокойством следит за ситуацией на азербайджано-армянской границе, где применяется тяжелая техника и есть жертвы", - написал на своей странице в соцсети Facebook специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Аппатурай призвал сопредседателей МГ ОБСЕ "предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации".

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

Замминистра добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются.

А. Мамедов