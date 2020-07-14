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Карабахский конфликт 14.07.2020 19:47

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении.

«В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений был уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве обороны.

Минобороны также опубликовало видео уничтожения пункта управления.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕХНИКА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]