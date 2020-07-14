Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении.

«В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений был уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве обороны.

Минобороны также опубликовало видео уничтожения пункта управления.

А. Мамедов