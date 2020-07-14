Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

13.07   $/bbl WTI 40.10 -0.45 Brent 42.72 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 14.07.2020 20:10

ВС Армении возобновили обстрел населенных пунктов в Товузском районе Азербайджана

Вооруженные силы Армении возобновили обстрел населенных пунктов Товузского района Азербайджана, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

"Сегодня, в 19:30, вооруженные силы Армении возобновили интенсивный огонь по населенным пунктам Товузского района и позициям наших подразделений из крупнокалиберного оружия и артиллерии", - заявил Дяргахлы.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Мирное население приграничных азербайджанских сел не пострадало в результате обстрелов со стороны ВС Армении – МИД Азербайджана ВС Армении обстреливают из минометов азербайджанское село на границе – Минобороны Азербайджана Баку считает очередной провокацией Еревана военный инцидент на границе Азербайджана и Армении Глава Погранслужбы Азербайджана распорядился об усовершенствовании охранной деятельности на госгранице с Арменией ВС Армении убили в приграничной зоне мирного жителя Газахского района Азербайджана - ГПС Погранслужба Азербайджана заявила о пресечении попыток проникновения со стороны армянских диверсантов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]