Нефть перешла к росту вечером во вторник, Brent подорожала до $43,04 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе торгов во вторник, после того как ОПЕК спрогнозировала меньшее, чем ожидалось ранее, падение спроса на нефть в мире в этом году.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 во вторник составляет $43,04 за баррель, что на $0,32 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,31 (0,77%) - до $40,41 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.

ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

В июне страны ОПЕК снизили добычу нефти по сравнению с маем на 1,893 млн баррелей в сутки - до 22,27 млн б/с, при этом не участвующая в сделке Венесуэла сократила добычу еще на 200 тыс. б/с - до 356 тыс. б/с, говорится в отчете картеля.

Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+ снизили добычу на 1,7 млн б/с по сравнению маем - до 19,9 млн б/с. При этом, относительно референтного уровня по сделке (добыча в октябре 2018 года) снижение составило 6,8 млн б/с, исполнение составило 112%.

Согласно расчетам, Ирак существенно улучшил исполнение сделки в июне - до 88% по сравнению с 46% в мае, Нигерия - с 57% до 78%. Такое существенное нарушение обязательств в первый месяц сделки чуть не поставило ее под угрозу. Саудовская Аравия настояла на том, чтобы страны, не выполнившие свои обязательства, компенсировали их в период с июля по сентябрь.

Между тем, трейдеров продолжает беспокоить рост выявленных случаев заражения коронавирусом в мире, пишет S&P Global Platts. В понедельник губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях.

Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в понедельник, что "возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет".