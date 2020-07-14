Нефть перешла к росту вечером во вторник, Brent подорожала до $43,04 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе торгов во вторник, после того как ОПЕК спрогнозировала меньшее, чем ожидалось ранее, падение спроса на нефть в мире в этом году.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 во вторник составляет $43,04 за баррель, что на $0,32 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,31 (0,77%) - до $40,41 за баррель.
Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.
ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.
На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.
Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.
В июне страны ОПЕК снизили добычу нефти по сравнению с маем на 1,893 млн баррелей в сутки - до 22,27 млн б/с, при этом не участвующая в сделке Венесуэла сократила добычу еще на 200 тыс. б/с - до 356 тыс. б/с, говорится в отчете картеля.
Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+ снизили добычу на 1,7 млн б/с по сравнению маем - до 19,9 млн б/с. При этом, относительно референтного уровня по сделке (добыча в октябре 2018 года) снижение составило 6,8 млн б/с, исполнение составило 112%.
Согласно расчетам, Ирак существенно улучшил исполнение сделки в июне - до 88% по сравнению с 46% в мае, Нигерия - с 57% до 78%. Такое существенное нарушение обязательств в первый месяц сделки чуть не поставило ее под угрозу. Саудовская Аравия настояла на том, чтобы страны, не выполнившие свои обязательства, компенсировали их в период с июля по сентябрь.
Между тем, трейдеров продолжает беспокоить рост выявленных случаев заражения коронавирусом в мире, пишет S&P Global Platts. В понедельник губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях.
Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в понедельник, что "возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет".
Военные Азербайджана заявили об уничтожении ДОТ ВС Армении
ВС Армении возобновили обстрел населенных пунктов в Товузском районе Азербайджана
НАТО призвал МГ ОБСЕ предотвратить дальнейшую эскалацию на армяно-азербайджанской границе
Когда откроют Турцию для российских туристов неизвестно, ориентироваться на продажи авиабилетов нельзя - АТОР
В Азербайджане за сутки выявлены 543 новых случая COVID-19, 6 человек скончались
Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Хорватия открыла границы для россиян
Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и ТВ - ЦИК Белоруссии
Еще один штат Индии - Бихар - возвращает ограничения из-за коронавируса
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог