В Азербайджане за сутки выявлены 543 новых случая COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 543 человек, сообщает оперативный штаб.

"В то же время выздоровело 510 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 25,513 тыс., число вылечившихся – 16,15 тыс., общее число умерших составило 319.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,644 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,217 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 584,466 тыс. тестов.

А. Мамедов