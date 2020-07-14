Военные Азербайджана заявили об уничтожении ДОТ ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении долговременной огневой точке ВС Армении.
«Подразделения Азербайджанской Армии уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) вооруженных сил Армении, обстреливающую позиции наших подразделений и населенных пунктов в направлении Товузского района», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
А. Мамедов
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