В Бельгии впервые с марта нет летальных исходов впоследствии заражения COVID-19

В Бельгии за минувшие сутки не зарегистрировали ни одной смерти, вызванной заражением коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Отсутствие летальных исходов от COVID-19 зафиксировали впервые с марта, когда началась пандемия коронавируса. С начала пандемии коронавируса в Бельгии от этого заболевания скончались 9,7 тыс. человек, по этому показателю она занимает 12-ю строчку в мире.

Тем не менее, число новых случаев заражения продолжает расти. В течение последней недели прирост держится в среднем на уровне 95 случаев в сутки.

В середине мая в Бельгии сняли значительную часть ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с коронавирусом.

В общей сложности за время пандемии подтверждено 65 тыс. случаев COVID-19.

С 11 июля ношение маски стало обязательными в магазинах и торговых центрах, в кинотеатрах, зрительных и конференц-залах, учебных аудиториях, местах религиозных культов, музеях и библиотеках. До этого их использование было обязательным в общественном транспорте или в местах услуг со сближенными контактами людей, например, в парикмахерских.