Армения стремится втянуть ОДКБ в конфликт в Карабахе – посол Азербайджана в РФ

Армения стремится вовлечь ОДКБ в нагорно-карабахский конфликт, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
«Касательно того, что столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, а не на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, то здесь мы убеждены, что сей факт является очередной заранее продуманной провокацией со стороны Армении. И она преследует две цели», - сказал Бюльбюль оглы в интервью российскому изданию «Независимая газета».
По его словам, во-первых, Армения пытается вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт ОДКБ и поставить Азербайджан лицом к лицу с государствами – членами этой организации, «с которыми у моей страны на двусторонней основе сложились крепкие экономические связи и теплые, дружеские отношения».
Во-вторых, Армения желает создать очередной очаг напряженности вокруг России и тем самым вовлечь ее в противоречащий ее стратегическим интересам конфликт.
«Естественно, Россия не заинтересована в военном конфликте у своих границ, и поэтому решать необходимо суть проблемы, оказать давление на страну-агрессора, которая должна убрать свои войска с оккупированных территорий. Иначе военные конфликты будут возникать снова и снова», - подчеркнул посол Азербайджана в РФ.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.
По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.
Замминистра добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются.
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