Германия откажется от использования угля до 2038 года

Германия откажется от использования бурого и каменного угля до 2038 года.
Согласно новому закону, использование угля для производства электроэнергии может полностью прекратиться уже в 2035 году, сообщает Deutsche Welle.
На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро. Владельцы электростанций, работающих на каменном угле, также получат компенсации.
Эпоха добычи угля началась в Германии более 900 лет назад. В 19-м веке уголь и сталь Рурской области обеспечили промышленную и военную мощь Германской империи. После Второй мировой войны угледобыча способствовала быстрому возрождению западной части страны.
В 2017 году на уголь приходилось более 40% всех видов топлива, используемого для производства электроэнергии. Это считается основной причиной увеличения объема выбросов в атмосферу парниковых газов.
Последняя шахта для добычи каменного угля на территории страны закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года. Германия импортирует уголь из других государств, в частности, из России.
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