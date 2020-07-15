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ТЭК 15.07.2020 00:58

Германия откажется от использования угля до 2038 года

Германия откажется от использования бурого и каменного угля до 2038 года.

Согласно новому закону, использование угля для производства электроэнергии может полностью прекратиться уже в 2035 году, сообщает Deutsche Welle.

На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро. Владельцы электростанций, работающих на каменном угле, также получат компенсации.

Эпоха добычи угля началась в Германии более 900 лет назад. В 19-м веке уголь и сталь Рурской области обеспечили промышленную и военную мощь Германской империи. После Второй мировой войны угледобыча способствовала быстрому возрождению западной части страны.

В 2017 году на уголь приходилось более 40% всех видов топлива, используемого для производства электроэнергии. Это считается основной причиной увеличения объема выбросов в атмосферу парниковых газов.

Последняя шахта для добычи каменного угля на территории страны закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года. Германия импортирует уголь из других государств, в частности, из России.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УГОЛЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЗАПРЕТ


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Германия откажется от использования угля в электроэнергетике до конца 2038 г

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]