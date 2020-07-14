Атака ВС Армении на позиции азербайджанских военных на границе является преднамеренной – президент Турции

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган осудил атаки ВС Армении на позиции азербайджанских военных на границе двух стран.

«Хочу сказать, что мы решительно осуждаем атаки Армении на Азербайджан. Турция, никогда не будет колебаться перед любой атакой, нацеленной на ущемление прав, законов и земель Азербайджана, с которым издревле нас связывают дружеские и братские отношения», - заявил Эрдоган на заседании кабмина Турции.

По его словам, Анкара обеспокоена тем, что напряженность на армяно-азербайджанской границе после этих нападений со стороны Армении обернется конфликтом. «Эти последние атаки на границе двух стран были совершены с использованием тяжелого орудия. Это преднамеренная атака на Азербайджан. Эта атака выходит за рамки Армении, ее цель – замедлить процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта и создать новые конфликтные зоны», - отметил турецкий лидер.

Он добавил, что Турция будет выступать против атак на Азербайджан.

«Для страны (Армении – ИФ), еще не решившей свои внутренние политические, экономические проблемы и проблемы, связанные с коронавирусом, совершать подобные нападения – это неуважение к собственному народу. Мы же всеми своими возможностями рядом с дружественным и братским Азербайджаном», - сказал Эрдоган.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

Замминистра добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются.

Н.Аббасова