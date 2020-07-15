S&P ожидает падения ВВП Грузии в 2020г примерно на 6%, а в 2021г - роста на 3%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings относит банковский сектор Грузии ("ВВ"/"стабильный"/"В") к группе "8" по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), говорится в сообщении агентства.
"Оценка экономического риска Грузии "8" отражает наше мнение о том, что экономика страны будет находиться в рецессии в 2020 году, поскольку ограничения, связанные с пандемией COVID-19, будут оказывать давление на экономическую активность в Грузии и во всем мире. Мы ожидаем, что ВВП Грузии снизится в 2020 году примерно на 6%, а в 2021 году повысится на 3%", - прогнозируют аналитики S&P.
Агентство считает, что в числе наиболее пострадавших секторов будут направления бизнеса, связанные с туризмом, который занимает значительное место в экономике страны. "С нашей точки зрения, транспорт и сегмент операций с коммерческой недвижимостью также пострадают (. . .)", - говорится в сообщении.
В этой связи S&P ожидает, что в 2020 году темпы роста кредитования будут невысокими. Вместе с тем отмечается, что в прошлые годы Грузия быстро восстанавливалась от внешних потрясений благодаря, в частности, гибкости экономики и устойчивой поддержке международного сообщества. Агентство ожидает, что страна быстро восстановится и в этот раз.
При этом аналитики S&P не прогнозируют существенного улучшения профиля рисков грузинского банковского сектора (в том числе снижения объема кредитования в иностранной валюте нехеджированным заемщикам и повышения доступности депозитов в национальной валюте) в ближайшие два года.
Позитивными факторами, определяющими уровень рисков банковского сектора Грузии, S&P считает устойчивые темпы экономического роста в долгосрочной перспективе, которые будут поддерживать восстановление экономики после возобновления международной торговли и поездок, а также значительную внешнюю финансовую поддержку, предоставляемую правительству для снижения экономического воздействия пандемии COVID-19.
Негативными факторами называются высокий уровень долларизации банковской системы, ограничивающей гибкость макроэкономической политики и обуславливающей повышение кредитных рисков банковского сектора, небольшие размеры экономики и относительно низкий уровень ВВП на душу населения, а также высокая зависимость банковского сектора от внешнего финансирования.
На прошлой неделе министр финансов страны Иванэ Мачавариани заявил, что ВВП Грузии в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 может упасть на 6%, а не на 4%, как это предусмотрено скорректированным в июне госбюджетом на текущий год.
Как сообщалось ранее, парламент Грузии в июне утвердил скорректированный антикризисный госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 изменены в соответствие с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.
Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%, Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4,8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.
Ситуация на азербайджано-армянской границе «относительно спокойная»
Военные Азербайджана уничтожили опорный пункт роты ВС Армении
Британия призывает Армению и Азербайджан к прекращению огня и диалогу
Когда откроют Турцию для российских туристов неизвестно, ориентироваться на продажи авиабилетов нельзя - АТОР
В Азербайджане за сутки выявлены 543 новых случая COVID-19, 6 человек скончались
Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
В Бельгии впервые с марта нет летальных исходов впоследствии заражения COVID-19
Эрдоган и Трамп договорились о тесном сотрудничестве по Ливии
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
“Nar” и TƏBİB стартуют конкурс “Герои Дня”
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог