S&P ожидает падения ВВП Грузии в 2020г примерно на 6%, а в 2021г - роста на 3%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings относит банковский сектор Грузии ("ВВ"/"стабильный"/"В") к группе "8" по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), говорится в сообщении агентства.

"Оценка экономического риска Грузии "8" отражает наше мнение о том, что экономика страны будет находиться в рецессии в 2020 году, поскольку ограничения, связанные с пандемией COVID-19, будут оказывать давление на экономическую активность в Грузии и во всем мире. Мы ожидаем, что ВВП Грузии снизится в 2020 году примерно на 6%, а в 2021 году повысится на 3%", - прогнозируют аналитики S&P.

Агентство считает, что в числе наиболее пострадавших секторов будут направления бизнеса, связанные с туризмом, который занимает значительное место в экономике страны. "С нашей точки зрения, транспорт и сегмент операций с коммерческой недвижимостью также пострадают (. . .)", - говорится в сообщении.

В этой связи S&P ожидает, что в 2020 году темпы роста кредитования будут невысокими. Вместе с тем отмечается, что в прошлые годы Грузия быстро восстанавливалась от внешних потрясений благодаря, в частности, гибкости экономики и устойчивой поддержке международного сообщества. Агентство ожидает, что страна быстро восстановится и в этот раз.

При этом аналитики S&P не прогнозируют существенного улучшения профиля рисков грузинского банковского сектора (в том числе снижения объема кредитования в иностранной валюте нехеджированным заемщикам и повышения доступности депозитов в национальной валюте) в ближайшие два года.

Позитивными факторами, определяющими уровень рисков банковского сектора Грузии, S&P считает устойчивые темпы экономического роста в долгосрочной перспективе, которые будут поддерживать восстановление экономики после возобновления международной торговли и поездок, а также значительную внешнюю финансовую поддержку, предоставляемую правительству для снижения экономического воздействия пандемии COVID-19.

Негативными факторами называются высокий уровень долларизации банковской системы, ограничивающей гибкость макроэкономической политики и обуславливающей повышение кредитных рисков банковского сектора, небольшие размеры экономики и относительно низкий уровень ВВП на душу населения, а также высокая зависимость банковского сектора от внешнего финансирования.

На прошлой неделе министр финансов страны Иванэ Мачавариани заявил, что ВВП Грузии в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 может упасть на 6%, а не на 4%, как это предусмотрено скорректированным в июне госбюджетом на текущий год.

Как сообщалось ранее, парламент Грузии в июне утвердил скорректированный антикризисный госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 изменены в соответствие с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.

Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%, Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4,8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.