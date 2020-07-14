Эрдоган и Трамп договорились о тесном сотрудничестве по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Ливии, сообщат во вторник агентство "Анадолу".
"Эрдоган и Трамп сошлись во мнении о необходимости, будучи союзниками, наладить тесное сотрудничество для установления стабильности в Ливии", - пишет агентство.
Главы государств также обсудили двусторонние отношения и договорились достичь товарооборота в $100 млрд.
Согласно сообщению Белого дома, президенты обсудили торговлю, а также отметили "необходимость урегулирования путем переговоров региональных проблем".
В Ливии уже длительное время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
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