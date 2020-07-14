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Дальнее зарубежье 14.07.2020 23:12

Эрдоган и Трамп договорились о тесном сотрудничестве по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Ливии, сообщат во вторник агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Трамп сошлись во мнении о необходимости, будучи союзниками, наладить тесное сотрудничество для установления стабильности в Ливии", - пишет агентство.

Главы государств также обсудили двусторонние отношения и договорились достичь товарооборота в $100 млрд.

Согласно сообщению Белого дома, президенты обсудили торговлю, а также отметили "необходимость урегулирования путем переговоров региональных проблем".

В Ливии уже длительное время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]