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Внешняя политика 14.07.2020 22:55

Британия призывает Армению и Азербайджан к прекращению огня и диалогу

Великобритания во вторник выразила обеспокоенность в связи с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана и призвала обе стороны к сдержанности, говорится в заявлении МИД Британии.

"Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавними нарушениями прекращения огня на границе между Арменией и Азербайджаном и очень сожалеет о гибели людей", - отмечается в нем.

Лондон призывает "обе стороны соблюдать прекращение огня и вступить в диалог".

"Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от риторики, которая может еще больше усилить напряженность", - подчеркивается в нем.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]