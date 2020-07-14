Британия призывает Армению и Азербайджан к прекращению огня и диалогу

Великобритания во вторник выразила обеспокоенность в связи с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана и призвала обе стороны к сдержанности, говорится в заявлении МИД Британии.

"Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавними нарушениями прекращения огня на границе между Арменией и Азербайджаном и очень сожалеет о гибели людей", - отмечается в нем.

Лондон призывает "обе стороны соблюдать прекращение огня и вступить в диалог".

"Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от риторики, которая может еще больше усилить напряженность", - подчеркивается в нем.