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Карабахский конфликт 14.07.2020 23:08

Военные Азербайджана уничтожили опорный пункт роты ВС Армении

Азербайджанская армия 14 июля в ходе боевых действий в направлении Товузского района уничтожила опорный пункт роты ВС Армении.

« В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении – опорный пункт роты», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении азербайджанскими подразделениями долговременной огневой точки (ДОТ) вооруженных сил Армении, а также пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]