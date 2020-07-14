Военные Азербайджана уничтожили опорный пункт роты ВС Армении

Азербайджанская армия 14 июля в ходе боевых действий в направлении Товузского района уничтожила опорный пункт роты ВС Армении.

« В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении – опорный пункт роты», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении азербайджанскими подразделениями долговременной огневой точки (ДОТ) вооруженных сил Армении, а также пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении.

А.Азизов