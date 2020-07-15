Ситуация на азербайджано-армянской границе «относительно спокойная»

Ситуация на азербайджано-армянской границе в настоящее время относительно спокойная, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.
«В настоящее время ситуация на Товузском направлении фронта относительно спокойная», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Кроме этого, в Минобороны опровергли информацию армянской стороны о том, что якобы подразделениями Азербайджанской Армии применяются реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" против армянских вооруженных сил на Товузском направлении фронта. «Эта дезинформация. Заявляем, что этот вид оружия не применялся нашими подразделениями. Если у армянской стороны есть какие-либо доказательства применения этого вида оружия, пусть предоставит их», - добавили в оборонном ведомстве.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжаются и во вторник.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзяева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.
По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.
Замминистра добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются.
А.Азизов
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