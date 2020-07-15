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Дальнее зарубежье 15.07.2020 09:46

Пентагон официально подтвердил вывод части войск из Афганистана

Соединенные Штаты выполнили свою часть соглашения с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) в части, касающейся вывода войск с пяти военных баз в Афганистане, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство", - говорится в заявлении военного чиновника.

По его словам, в Афганистане остаются немногим более 8 тыс. американских военных, а пять баз переданы афганцам.

Он, вместе с тем, отметил, что США "сохраняют возможности и полномочия, необходимые для самозащиты и защиты союзников и партнеров, а также национальных интересов США".

Он обратил внимание на то, что "все стороны должны снизить уровень насилия и приступить к межафганским переговорам, способным обеспечить достижение согласованного и прочного мира в Афганистане".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]