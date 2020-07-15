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Дальнее зарубежье 15.07.2020 09:58

Трамп уверен, что победит Байдена благодаря молчаливому большинству

Президент США Дональд Трамп уверен, что сможет добиться переизбрания в ноябре 2020 года.

"Я думаю, что у нас есть отличные результаты опросов", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, уточнив, что имеет в виду "реальные опросы", а не те, которые публикуют критикующие его СМИ.

"В 2016 году было то же самое. Все опросы (в СМИ - ИФ) оказались неверными. Только в трех случаях опросы оказались правильными", - добавил президент США.

Трамп полагает, что в настоящее время среди его сторонников "энтузиазма больше, чем на выборах 2016 года".

Он добавил, что может рассчитывать на поддержку "молчаливого большинства".

Ожидается, что на следующих выборах Трамп будет вести борьбы с демократом Джо Байденом.

"Еще ни разу не было у нас таких выборов, на которых представлены столь отличные друг от друга кандидаты", - предположил президент США. Существенную часть своего выступления он посвятил критике предвыборной программе Байдена - в частности, его планам по иммиграции, сфере энергетики.

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Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]