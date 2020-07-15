Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

14.07   $/bbl WTI 40.29 0.19 Brent 42.90 0.18

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.07.2020 09:46

Армения продолжает нагнетать обстановку на фронте, режим прекращения огня нарушен более 90 раз

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 82 миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"С позиций, расположенных в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы Гедабекского района", - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из гранатометов и минометов - Минобороны Азербайджана ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 43 раза - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 49 раз - Минобороны ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Минобороны Азербайджана фиксирует рост числа обстрелов со стороны ВС Армении в зоне карабахского конфликта ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 37 раз - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]