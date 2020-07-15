Армения продолжает нагнетать обстановку на фронте, режим прекращения огня нарушен более 90 раз

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 82 миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
"С позиций, расположенных в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы Гедабекского района", - отметили в Минобороны.
Согласно сообщению, позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.
Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.
Б.Рустамбеков
Казахстан в I полугодии увеличил добычу нефти на 1,3%, до 38 млн тонн
BNA закупает 320 новых автобусов
Нефть дорожает на ожиданиях заседания ОПЕК+ и данных о запасах в США, Brent - $43,08 за баррель
Число жертв коронавируса в мире превысило 578 тыс., число инфицированных - более 13,3 млн - университет Хопкинса
В США экспериментальная вакцина против COVID-19 показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования
Когда откроют Турцию для российских туристов неизвестно, ориентироваться на продажи авиабилетов нельзя - АТОР
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Встреча лидеров стран Центральной Азии может состояться осенью - замглавы МИД Узбекистана
В результате столкновения двух поездов в Чехии погиб машинист, несколько десятков человек получили травмы
В Армении за сутки 515 новых заражений COVID-19, скончались 16 человек
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог