Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1003

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1003, сообщает в среду грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 640 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 244 человека. Выздоровели 873, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.