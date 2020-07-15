Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1003

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1003, сообщает в среду грузинский Минздрав.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 640 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 244 человека. Выздоровели 873, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.
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