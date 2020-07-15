ВС Азербайджана уничтожили очередной ДОТ врага

Азербайджанская армия в ходе боевых действий в направлении Товузского района уничтожила очередную долговременную огневую точку (ДОТ) вооруженных сил Армении.
"В ходе боевых действий в направлении Товузского района ДОТ вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении накануне азербайджанскими подразделениями долговременной огневой точки (ДОТ) вооруженных сил Армении, пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении, а также опорных пунктов армянских военных.
Б.Рустамбеков
Казахстан в I полугодии увеличил добычу нефти на 1,3%, до 38 млн тонн
BNA закупает 320 новых автобусов
Нефть дорожает на ожиданиях заседания ОПЕК+ и данных о запасах в США, Brent - $43,08 за баррель
Число жертв коронавируса в мире превысило 578 тыс., число инфицированных - более 13,3 млн - университет Хопкинса
В США экспериментальная вакцина против COVID-19 показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования
Когда откроют Турцию для российских туристов неизвестно, ориентироваться на продажи авиабилетов нельзя - АТОР
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
Встреча лидеров стран Центральной Азии может состояться осенью - замглавы МИД Узбекистана
В результате столкновения двух поездов в Чехии погиб машинист, несколько десятков человек получили травмы
В Армении за сутки 515 новых заражений COVID-19, скончались 16 человек
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог