ВС Азербайджана уничтожили очередной ДОТ врага

Азербайджанская армия в ходе боевых действий в направлении Товузского района уничтожила очередную долговременную огневую точку (ДОТ) вооруженных сил Армении.

"В ходе боевых действий в направлении Товузского района ДОТ вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении накануне азербайджанскими подразделениями долговременной огневой точки (ДОТ) вооруженных сил Армении, пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении, а также опорных пунктов армянских военных.

Б.Рустамбеков