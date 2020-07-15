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Оборона 15.07.2020 09:54

ВС Азербайджана уничтожили очередной ДОТ врага

Азербайджанская армия в ходе боевых действий в направлении Товузского района уничтожила очередную долговременную огневую точку (ДОТ) вооруженных сил Армении.

"В ходе боевых действий в направлении Товузского района ДОТ вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении накануне азербайджанскими подразделениями долговременной огневой точки (ДОТ) вооруженных сил Армении, пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении, а также опорных пунктов армянских военных.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]