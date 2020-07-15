Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 96,4 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 667 и на утро среды достигло 96 тыс. 427, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане за сутки число излечившихся от коронавируса увеличилось на 2 тыс. 767 человека и достигло 56 тыс. 981 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 680 человек (+16 человек за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 759 и на утро среды достигло 63 тыс. 514. По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за минувший день в стране были выявлены 915 активных заражений COVID-19 и еще 844 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса достигло 38008 человек (+2097 человек за сутки).

Новые данные о летальных исходах, связанных с COVID-19 в Казахстане, не поступали. Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в стране достигло 396 человек.

Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений Атырауская область - 8 тыс. 297 (+179 за сутки), Алматы - 8040 (+229), Нур-Султан - 7 тыс. 149 (+250), а также Карагандинская область - 6 тыс. 444 (+98) и Западно-Казахстанская область - 4 тыс. 226 (+98).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 439 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 11 тыс. 977, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в среду.

По ее словам, за прошедшие сутки зафиксировано 11 летальных исходов от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 160 человек.

От внебольничной пневмонии за сутки скончались 74 человек, из них 17 в Бишкеке. Всего с марта от пневмонии скончались 571 человек.

За минувшие сутки число выздоровевших от коронавируса в Киргизии увеличилось до 5 тыс. 314 человек (+319 человек за сутки). На лечении остается 645 человек, из них 18 в реанимации.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 421 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 14 тыс. 293, сообщил в среду Минздрав республики.

За истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались четыре человека, общее число летальных исходов достигло 68.

Число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 297 и достигло 8 тыс. 327 человек. На карантине находятся более 78 тыс. человек. В настоящее время у 51 больного состояние оценивается как тяжелое, у шестерых - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6 тыс. 643, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным министерства, в Таджикистане скончался от коронавируса еще один человек, число жертв COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 56 человек.

Число излечившихся достигло 5 тыс. 332 человек (+54 человека за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.