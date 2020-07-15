В Украине скончались еще 15 больных Covid-19

На Украине по состоянию на утро среды выявлено 836 новых случаев заражения коронавирусом, 977 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 14 июля сообщалось о 638 новых случаях заболевания Covid-19, 13 июля - о 612 заболевших, 12 июля - о 678 инфицированных, 11 июля - о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 55 607 человек, выздоровевших - 28 131, умерли с начала пандемии 1 427 человек. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 26 049 человек, что на 156 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (171 случай) и в Киеве (147 случаев).