Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.024 GBR   2.1346 TRY   0.2477

Цена на нефть

14.07   $/bbl WTI 40.29 0.19 Brent 42.90 0.18

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.07.2020 10:09

В Украине скончались еще 15 больных Covid-19

На Украине по состоянию на утро среды выявлено 836 новых случаев заражения коронавирусом, 977 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 14 июля сообщалось о 638 новых случаях заболевания Covid-19, 13 июля - о 612 заболевших, 12 июля - о 678 инфицированных, 11 июля - о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 55 607 человек, выздоровевших - 28 131, умерли с начала пандемии 1 427 человек. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 26 049 человек, что на 156 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (171 случай) и в Киеве (147 случаев).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Украине 948 человек заболели COVID-19 за сутки На Украине 656 заболевших COVID-19 за сутки, 12 пациентов умерли - СНБО На Украине 648 человек заболели Covid-19 за сутки, девять пациентов скончались На Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки На Украине за сутки зафиксировано 433 новых случая Covid-19, 17 человек скончались На Украине зафиксировали 550 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]