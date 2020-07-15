BNA закупает 320 новых автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) объявило тендер на закупку автобусов, говорится в объявлении агентства.

Стоимость участия в тендере – 3,5 тыс. манатов.

Согласно условиям тендера BNA закупит 170 единиц 10-метровых пассажирских автобусов и 150 единиц – 12-метровых автобусов. Все автобусы должны работать на сжатом газе.

Тендерные предложения принимаются до 2 сентября, вскрытие предложений пройдет 3 сентября.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков