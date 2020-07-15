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Транспорт и связь 15.07.2020 10:27

BNA закупает 320 новых автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) объявило тендер на закупку автобусов, говорится в объявлении агентства.

Стоимость участия в тендере – 3,5 тыс. манатов.

Согласно условиям тендера BNA закупит 170 единиц 10-метровых пассажирских автобусов и 150 единиц – 12-метровых автобусов. Все автобусы должны работать на сжатом газе.

Тендерные предложения принимаются до 2 сентября, вскрытие предложений пройдет 3 сентября.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BNA, АВТОБУСЫ, ТЕНДЕР


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BNA закупает новые автобусы

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]