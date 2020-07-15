В Армении за сутки 515 новых заражений COVID-19, скончались 16 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 515 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 32005, сообщает в среду единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 781 человек. "Из них 592 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 189 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 418 тестов на COVID-19. Выздоровели после коронавируса 21 тыс. 348 человек (+619 за сутки).