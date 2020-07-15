Встреча лидеров стран Центральной Азии может состояться осенью - замглавы МИД Узбекистана

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, проведение которой планировалось в августе в Киргизии, может пройти осенью, сообщил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

"Третья консультативная встреча была запланирована на август этого года в Кыргызстане. Если ситуация с пандемией улучшится, то она может быть организована осенью", - заявил Нематов в интервью местному интернет-изданию.

Он напомнил, что по итогам второй консультативной встречи, состоявшейся в конце ноября 2019 года в Ташкенте, был принят регламент проведения таких встреч. Тогда же было принято решение провести третью встречу в Бишкеке.

"В Ташкенте мы подписали регламент консультативной встречи. Согласно регламенту, встреча глав государств Центральной Азии будет проходить один раз в год. Конкретная дата, повестка дня и вопросы, которые будут обсуждаться в рамках предстоящей встречи, согласовываются через дипломатические каналы", - отметил Нематов.

По его словам, экспертная группа, которая готовит очередную встречу лидеров стран региона, впервые собралась еще 20 февраля в Бишкеке, а уже во второй раз обсуждение состоялось 22 июня в онлайн-режиме из-за угрозы коронавируса.

"Сейчас мы работаем над проведением третьей встречи в Кыргызстане. Документы, которые будут подписываться в рамках этой встречи, разрабатываются в режиме онлайн", - сказал замглавы МИД Узбекистана.

Впервые идею провести неформальную встречу руководителей стран региона озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в марте 2018 года в казахстанской столице.