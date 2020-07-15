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Дальнее зарубежье 15.07.2020 11:24

В результате столкновения двух поездов в Чехии погиб машинист, несколько десятков человек получили травмы

Один человек погиб в результате столкновения двух поездов - пассажирского и товарного - в среду утром неподалеку от города Чески Брод в центральной Богемии (Чехия).

Погибший - машинист одного из поездов, еще не менее 35 человек получили травмы.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек в эфире чешского радио сообщил, что, вероятнее всего, причина происшествия - человеческий фактор: машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал семафора.

Движение по этому участку трассы приостановлено. Ожидается, что оно будет восстановлено к полудню среды.

Чешская пресса отмечает, что речь идет о пятом железнодорожном происшествии в стране за один месяц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, ЖЕЛДОРОГА, КАТАСТРОФА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]