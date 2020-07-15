Межправсовет ЕАЭС обсудит в Минске план борьбы с COVID-19

В Минске 17 июля пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, говорится в сообщении на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других", - отмечается в сообщении.

Так, на заседании будет обсуждаться комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в странах ЕАЭС.

Также в повестке ход реализации соглашения о маркировке товаров и дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе. Намечено обсудить проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли.

Планируются к рассмотрению карта развития агроиндустрии ЕАЭС и карта индустриализации Союза. Оба проекта предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит партнерам по Союзу при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга.

Как сообщалось, накануне глава правительства Белоруссии Роман Головченко после переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил журналистам, что планируется провести 17 июля в Минске заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате.

"Мы с коллегой (премьером РФ Михаилом Мишустиным - ИФ) обсуждали этот вопрос. Пока все движется в правильном направлении. Мы готовимся принять в очном формате руководителей правительств стран ЕАЭС", - сказал Головченко.

В начале апреля главы правительств ЕАЭС провели встречу в видеоформате, в ходе которой приняли пакет мер по обеспечению жизненно важных потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы передвижения товаров в условиях распространения COVID-19 и созданию условий для последующего экономического роста.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.