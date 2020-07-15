ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог

Исполнительная власть Гусарского района привлекла компанию "Everest tikinti" для проведения работ по благоустройству и ремонту дорог.

Согласно информации сайта www.tender.gov.az с компанией заключены 2 контракта на общую сумму 1 млн 127 тыс. 752,08 манатов.

А.Мамедов