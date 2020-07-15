ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог

Исполнительная власть Гусарского района привлекла компанию "Everest tikinti" для проведения работ по благоустройству и ремонту дорог.
Согласно информации сайта www.tender.gov.az с компанией заключены 2 контракта на общую сумму 1 млн 127 тыс. 752,08 манатов.
А.Мамедов
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В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту ночных беспорядков перед парламентом, есть задержанные – МВД
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