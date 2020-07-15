СК Белоруссии расследует уголовное дело в отношении организаторов и участников несанкционированной акции в Минске

Следственный комитет (СК) Белоруссии после прошедшей во вторник акции в Минске в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников.
"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженного с явным неповиновением законным требованиям сотрудников внутренних дел, управлением СК возбуждено уголовное дело по ст.342 УК", - сообщил заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько, которого цитирует госагентство БелТА.
В Минске по состоянию на утро среды задержаны около 200 человек на стихийных акциях в поддержку претендентов в президенты, которых Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал кандидатами, сообщил ранее в среду лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".
Также сообщается, что около 30 человек задержаны в других городах Белоруссии - Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.
Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.
Как сообщалось, накануне вечером в Минске люди вышли на центральный проспект столицы - проспект Независимости, собирались в районе площади Победы, районе Немиги у Кафедрального собора. Также в пикеты собирались жители "спальных" районов - Грушевки, Новой Боровой. Акции не имели конкретного центра сбора, при попытках милиции задержать участников акции, последние разбегались. Вместе с тем, по информации соцсетей, в районе Немиги проходили жесткие задержания участников акции, люди пытались отбить задержанных. Автомобилисты поддерживали участников акции сигналами, из-за чего милиция перекрыла ряд улиц. Кроме того, после 22:00 были перекрыты отдельные станции метро, а на отдельных участках проспекта Независимости отключено освещение.
Во вторник Центризбирком отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
Вечером во вторник МВД Белоруссии распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей республики проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов.
"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций", - говорилось в сообщении пресс-службы МВД.
В МВД заверили: сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. "Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.
Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.
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