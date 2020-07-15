Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9371 RUR   0.024 GBR   2.1373 TRY   0.2476

Цена на нефть

14.07   $/bbl WTI 40.29 0.19 Brent 42.90 0.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.07.2020 12:54

Власти Филиппин привлекли полицию для отправки инфицированных коронавирусом в карантинные центры

Правительство Филиппин поручило полиции задачу отправлять в карантинные центры тех зараженных коронавирусом лиц, кто не может изолироваться дома или не желает делать это, сообщает в среду издание "Бангкок пост".

Этот шаг уже вызвал критику наблюдателей, опасающихся в данном случае нарушений прав человека.

"Мы предпочли бы, чтобы лица с бессимптомным течением болезни или с ее слабыми симптомами добровольно препоручили себя (властям - ИФ) и отправились в центры изоляции", - заявил представитель президента Филиппин Гарри Роке.

"Это оплачиваемый отпуск в здании с кондиционированием. Речь не идет о том, будто они отправляются... в тюрьмы", - пояснил он.

Накануне глава МВД Филиппин Эдуардо Ано объявил, что полиция будут искать инфицированных коронавирусом. Он также пригрозил тюремным заключением для всех тех, кто скрывает факт заражения вирусом.

Однако в среду один из заместителей главы полиции Гильермо Элеасар разъяснил, что полиция будет задействована лишь в крайних случаях, и что силы правопорядка будут действовать лишь вместе с местными оперативными группами, возглавляемыми сотрудниками органов здравоохранения.

"Мы не будут сами стучаться в двери домов", - сказал он.

В начале июня власти Филиппин приступали к постепенной отмене режима изоляции в столице страны Маниле, который считался одним из самых длительных в мире. Тем не менее, хотя Манила и такие крупные города, как Себу и Замоанга, поддерживали режим изоляции, большинство провинций Филиппин, особенно в центре страны, к тому моменту отменили почти все ограничения.

Однако, отмечает "Бангкок пост", затем на Филиппинах продолжилось распространение коронавируса. К данному моменту в стране выявлены 57 тыс. 545 случаев заболевания, 1603 инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПОЛИЦИЯ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


Похожие новости


На Филиппинах шесть человек погибли во время боев полицейских против террористов На Филиппинах 300 полицейских подозреваются в торговле наркотиками

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]