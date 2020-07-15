Власти Филиппин привлекли полицию для отправки инфицированных коронавирусом в карантинные центры

Правительство Филиппин поручило полиции задачу отправлять в карантинные центры тех зараженных коронавирусом лиц, кто не может изолироваться дома или не желает делать это, сообщает в среду издание "Бангкок пост".

Этот шаг уже вызвал критику наблюдателей, опасающихся в данном случае нарушений прав человека.

"Мы предпочли бы, чтобы лица с бессимптомным течением болезни или с ее слабыми симптомами добровольно препоручили себя (властям - ИФ) и отправились в центры изоляции", - заявил представитель президента Филиппин Гарри Роке.

"Это оплачиваемый отпуск в здании с кондиционированием. Речь не идет о том, будто они отправляются... в тюрьмы", - пояснил он.

Накануне глава МВД Филиппин Эдуардо Ано объявил, что полиция будут искать инфицированных коронавирусом. Он также пригрозил тюремным заключением для всех тех, кто скрывает факт заражения вирусом.

Однако в среду один из заместителей главы полиции Гильермо Элеасар разъяснил, что полиция будет задействована лишь в крайних случаях, и что силы правопорядка будут действовать лишь вместе с местными оперативными группами, возглавляемыми сотрудниками органов здравоохранения.

"Мы не будут сами стучаться в двери домов", - сказал он.

В начале июня власти Филиппин приступали к постепенной отмене режима изоляции в столице страны Маниле, который считался одним из самых длительных в мире. Тем не менее, хотя Манила и такие крупные города, как Себу и Замоанга, поддерживали режим изоляции, большинство провинций Филиппин, особенно в центре страны, к тому моменту отменили почти все ограничения.

Однако, отмечает "Бангкок пост", затем на Филиппинах продолжилось распространение коронавируса. К данному моменту в стране выявлены 57 тыс. 545 случаев заболевания, 1603 инфицированных скончались.