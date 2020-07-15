В Пекине обвиняют Британию в сговоре с США против китайских компаний

Власти КНР считают, что Великобритания сговорилась с США с целью причинения ущерба китайским компаниями, сообщает в среду агентство Associated press со ссылкой на представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

Такие обвинения прозвучали после того, как накануне стало известно о решении британского правительства запретить китайской компании Huawei до 2027 года участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании.

"Не представив конкретных доказательств, Соединенное Королевство в качестве предлога объявило о не имеющих под собой основание рисках (для безопасности страны - ИФ) и сотрудничало с США с целью дискриминировать, сдерживать и изгонять китайские компании", - сказала Хуа Чуньин.

Телеканал Sky news ранее отмечал, что на такой вердикт Лондона повлияли санкции США против Huawei в мае, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

При этом США пытаются убедить европейских и прочих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei.