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Дальнее зарубежье 15.07.2020 14:46

В Пекине обвиняют Британию в сговоре с США против китайских компаний

Власти КНР считают, что Великобритания сговорилась с США с целью причинения ущерба китайским компаниями, сообщает в среду агентство Associated press со ссылкой на представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

Такие обвинения прозвучали после того, как накануне стало известно о решении британского правительства запретить китайской компании Huawei до 2027 года участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании.

"Не представив конкретных доказательств, Соединенное Королевство в качестве предлога объявило о не имеющих под собой основание рисках (для безопасности страны - ИФ) и сотрудничало с США с целью дискриминировать, сдерживать и изгонять китайские компании", - сказала Хуа Чуньин.

Телеканал Sky news ранее отмечал, что на такой вердикт Лондона повлияли санкции США против Huawei в мае, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

При этом США пытаются убедить европейских и прочих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, HUAWEI, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]