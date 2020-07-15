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Происшествия 15.07.2020 13:01

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту ночных беспорядков перед парламентом, есть задержанные – МВД

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту беспорядков в ночь на 15 июля перед зданием парламента, есть задержанные, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД.

«Уголовное дело возбуждено по статьям 220 (массовые беспорядки) и 315 (оказание сопротивления представителю власти и применение силы) УК Азербайджана. В рамках уголовного дела есть задержанные», - отметили в МВД.

При этом МВД отмечает, что в ходе восстановления общественного порядка пострадали 7 полицейских, в негодность пришли два служебных автомобиля полиции, еще 14 служебным автомобилям и дорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

По факту ведется следствие.

МВД подчеркивает, что в ночь на 15 июля, часть жителей Баку, в знак поддержки военным операциям на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы и с целью почтить память погибших в боях собрались у Аллеи Шехидов (недалеко от здания парламента- ИФ). «Группа лиц, которая позже подошла к месту скопления людей, совершила незаконные действия в отношении полиции, преднамеренно не подчинилась их законным требованиям, использовала камни и другие предметы, оказала сопротивление, угрожающее их жизни и здоровью», - говорится в заявлении.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛИЦИЯ, МИТИНГ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]