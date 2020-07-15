В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту ночных беспорядков перед парламентом, есть задержанные – МВД

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту беспорядков в ночь на 15 июля перед зданием парламента, есть задержанные, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД.
«Уголовное дело возбуждено по статьям 220 (массовые беспорядки) и 315 (оказание сопротивления представителю власти и применение силы) УК Азербайджана. В рамках уголовного дела есть задержанные», - отметили в МВД.
При этом МВД отмечает, что в ходе восстановления общественного порядка пострадали 7 полицейских, в негодность пришли два служебных автомобиля полиции, еще 14 служебным автомобилям и дорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.
По факту ведется следствие.
МВД подчеркивает, что в ночь на 15 июля, часть жителей Баку, в знак поддержки военным операциям на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы и с целью почтить память погибших в боях собрались у Аллеи Шехидов (недалеко от здания парламента- ИФ). «Группа лиц, которая позже подошла к месту скопления людей, совершила незаконные действия в отношении полиции, преднамеренно не подчинилась их законным требованиям, использовала камни и другие предметы, оказала сопротивление, угрожающее их жизни и здоровью», - говорится в заявлении.
Б.Рустамбеков
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