Подсчитывается ущерб, нанесенный парламенту Азербайджана в результате незаконного проникновения демонстрантов в ночь на 15 июля

Генпрокуратура в настоящее время ведёт разбирательство по фактам незаконного проникновения группы лиц в ночь на 15 июля в административное здание Милли Меджлиса (парламента), заявил глава отдела по связям с общественностью парламента Джейхун Алиев.
«В данное время Генпрокуратура ведёт разбирательство по поводу незаконного проникновения группы лиц в административное здание Милли Меджлиса. Будет подсчитан урон, нанесенный имуществу внутри здания", - отметил Алиев в интервью журналистам в среду.
Он отметил, что нарушители были задержаны полицией.
Алиев добавил, что спикер парламента Сахиба Гафарова сразу прибыла в парламент, ознакомилась с ситуацией.
Как сообщалось ранее, в различных районах Баку в ночь на среду прошли различные несанкционированные митинги-шествия населения в поддержку армии. Под утро, небольшая группа демонстрантов ворвалась в парламент, но полиция вывела их из здания.
По данному факту Генпрокуратура возбудило уголовное дело по статьям 220 (массовые беспорядки) и 315 (оказание сопротивления представителю власти и применение силы) УК Азербайджана.
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Х.Насирзаде
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