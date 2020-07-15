Подсчитывается ущерб, нанесенный парламенту Азербайджана в результате незаконного проникновения демонстрантов в ночь на 15 июля

Генпрокуратура в настоящее время ведёт разбирательство по фактам незаконного проникновения группы лиц в ночь на 15 июля в административное здание Милли Меджлиса (парламента), заявил глава отдела по связям с общественностью парламента Джейхун Алиев.

«В данное время Генпрокуратура ведёт разбирательство по поводу незаконного проникновения группы лиц в административное здание Милли Меджлиса. Будет подсчитан урон, нанесенный имуществу внутри здания", - отметил Алиев в интервью журналистам в среду.

Он отметил, что нарушители были задержаны полицией.

Алиев добавил, что спикер парламента Сахиба Гафарова сразу прибыла в парламент, ознакомилась с ситуацией.

Как сообщалось ранее, в различных районах Баку в ночь на среду прошли различные несанкционированные митинги-шествия населения в поддержку армии. Под утро, небольшая группа демонстрантов ворвалась в парламент, но полиция вывела их из здания.

По данному факту Генпрокуратура возбудило уголовное дело по статьям 220 (массовые беспорядки) и 315 (оказание сопротивления представителю власти и применение силы) УК Азербайджана.

В ходе восстановления общественного порядка пострадали 7 полицейских, в негодность пришли два служебных автомобиля полиции, еще 14 служебным автомобилям и дорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб

Х.Насирзаде