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Происшествия 15.07.2020 13:13

Подсчитывается ущерб, нанесенный парламенту Азербайджана в результате незаконного проникновения демонстрантов в ночь на 15 июля

Генпрокуратура в настоящее время ведёт разбирательство по фактам незаконного проникновения группы лиц в ночь на 15 июля в административное здание Милли Меджлиса (парламента), заявил глава отдела по связям с общественностью парламента Джейхун Алиев.

«В данное время Генпрокуратура ведёт разбирательство по поводу незаконного проникновения группы лиц в административное здание Милли Меджлиса. Будет подсчитан урон, нанесенный имуществу внутри здания", - отметил Алиев в интервью журналистам в среду.

Он отметил, что нарушители были задержаны полицией.

Алиев добавил, что спикер парламента Сахиба Гафарова сразу прибыла в парламент, ознакомилась с ситуацией.

Как сообщалось ранее, в различных районах Баку в ночь на среду прошли различные несанкционированные митинги-шествия населения в поддержку армии. Под утро, небольшая группа демонстрантов ворвалась в парламент, но полиция вывела их из здания.

По данному факту Генпрокуратура возбудило уголовное дело по статьям 220 (массовые беспорядки) и 315 (оказание сопротивления представителю власти и применение силы) УК Азербайджана.

В ходе восстановления общественного порядка пострадали 7 полицейских, в негодность пришли два служебных автомобиля полиции, еще 14 служебным автомобилям и дорожной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб

Х.Насирзаде

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ДЕМОНСТРАНТЫ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]