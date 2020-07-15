PASHA Bank увеличил в I полугодии активы на 1,4%, сократил прибыль на 44%

Азербайджанский «PASHA Bank» увеличил в I-ом полугодии 2020 года активы на 1,4% - до 4 млрд 831,912 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня составил 1 млрд 898,079 млн манатов (рост в январе-июне 2020 года на 5,5% - ИФ).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 4 млрд 369,13 млн манатов (рост на 1,8%). Депозиты в банке на конец июня оцениваются в 3 млрд 645,33 млн манатов (рост на 1,7%).

Капитал банка на конец первого полугодия равен 462,782 млн манатов (спад на 2,7%), уставный капитал – 333 млн манатов (не изменился).

PASHA Bank завершил первое полугодие 2020 года чистой прибылью в размере 28,923 млн манатов (спад по сравнению с январем-июнем 2019 года на 44,1% - ИФ).

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов