Анкара и Москва пришли к соглашению о возобновлении авиасообщения с 15 июля - Минтранс Турции

Министерство транспорта и связи Турции договорилось с РФ о возобновлении авиасообщения между странами с этой среды, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня", - цитирует агентство сообщение министерства.

В Минтрансе РФ отказались от комментариев.

Источник "Интерфакса" в авиаотрасли утверждает, что на среду были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, но об их итогах он не знает.