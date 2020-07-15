Анкара и Москва пришли к соглашению о возобновлении авиасообщения с 15 июля - Минтранс Турции

Министерство транспорта и связи Турции договорилось с РФ о возобновлении авиасообщения между странами с этой среды, сообщает Анатолийское агентство новостей.
"Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня", - цитирует агентство сообщение министерства.
В Минтрансе РФ отказались от комментариев.
Источник "Интерфакса" в авиаотрасли утверждает, что на среду были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, но об их итогах он не знает.
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