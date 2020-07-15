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Транспорт и связь 15.07.2020 13:18

Анкара и Москва пришли к соглашению о возобновлении авиасообщения с 15 июля - Минтранс Турции

Министерство транспорта и связи Турции договорилось с РФ о возобновлении авиасообщения между странами с этой среды, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня", - цитирует агентство сообщение министерства.

В Минтрансе РФ отказались от комментариев.

Источник "Интерфакса" в авиаотрасли утверждает, что на среду были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, но об их итогах он не знает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]