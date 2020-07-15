МВД Белоруссии подтвердило задержание более 250 участников несанкционированных акций

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании более 250 участников акций, прошедших во вторник в Минске и ряде городов.

"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения", - сообщили в МВД.

По информации ведомства, больше всего нарушений было зафиксировано в Минске, в Витебске обошлось без задержаний.

В МВД также сообщили, что часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС.

Как сообщалось, накануне вечером в Минске и ряде городов прошли акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

В среду лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Минске по состоянию на утро среды задержаны около 200 участников акций.

Также сообщалось, что около 30 человек задержаны в других городах Белоруссии - Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.

Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении организаторов и активных участников акций.

Во вторник Центризбирком Белоруссии отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.