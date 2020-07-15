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СНГ 15.07.2020 13:28

Песков не знает, когда у Путина отпуск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, когда Владимир Путин может пойти в отпуск, и признался, что сам бы хотел отдохнуть, но пока не понимает, когда сможет это сделать.

"Мне пока ничего неизвестно об отпуске президента", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков пояснил, что "пока рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную достаточно насыщенные".

"Что касается меня лично, то тоже планов не строил. Пока не понимаю. Если будет возможность, обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить", - добавил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]