Песков не знает, когда у Путина отпуск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, когда Владимир Путин может пойти в отпуск, и признался, что сам бы хотел отдохнуть, но пока не понимает, когда сможет это сделать.

"Мне пока ничего неизвестно об отпуске президента", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков пояснил, что "пока рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную достаточно насыщенные".

"Что касается меня лично, то тоже планов не строил. Пока не понимаю. Если будет возможность, обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить", - добавил он.